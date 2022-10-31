Левандовски высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что вылет из Лиги чемпионов сделает его команду сильнее.

«В футболе порой нужно знать, как побеждать, а не как играть, чтобы побеждать. Это то, что случилось с нами. Но это сделает нас сильнее в будущем», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo в «Твиттере».

Напомним, в одном квартете Лиги чемпионов с «Барселоной» были «Бавария» и «Интер», которые за тур до конца группового этапа вышли в плей-офф турнира. «Барселона» во второй год подряд сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, «Виктория Пльзень» — вылетела.

Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:

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