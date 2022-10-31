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Соболев: в моей игре ничего не поменялось. Стараюсь так же падать и симулировать

Соболев: в моей игре ничего не поменялось. Стараюсь так же падать и симулировать
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что не собирается менять манеру своей игры.

«Где моя бейсболка с дельфином? После финала Кубка России наш фотограф забрал и не отдаёт мне её. Говорит, жена ходит в ней. Дельфинов, видимо, любит.

Поменялась ли моя манера игры? Да нет — стараюсь так же падать и симулировать», — приводит слова Соболева РБ Спорт.

Ранее Соболева обвиняли в многочисленных симуляциях и выпрашивании пенальти в штрафной соперников, за что нападающий «Спартака» получил прозвище «дельфин» среди болельщиков других команд. Форвард иронично ответил критикам, сфотографировавшись в бейсболке с изображением дельфина.

В текущем сезоне на счету Соболева 18 матчей во всех турнирах. Нападающий забил девять голов и сделал семь голевых передач.

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