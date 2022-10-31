Левандовски: не ждал, что у «Барселоны» всё будет хорошо в первом сезоне

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что находится в той команде, в которой и хотел быть.

«Я нахожусь в том клубе, в котором хочу, а когда ты чувствуешь себя комфортно и счастлив, то всё становится проще.



«Барселона» развивается. Я не ждал, что приеду, и в первом сезоне всё будет хорошо. Это процесс, который требует времени и терпения», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

34-летний Левандовски ранее выступал за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию». В «Барселону» он перешёл летом 2022 года. За 17 матчей Роберт забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.

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