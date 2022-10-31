Левандовски: не ждал, что у «Барселоны» всё будет хорошо в первом сезоне

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что находится в той команде, в которой и хотел быть.
«Я нахожусь в том клубе, в котором хочу, а когда ты чувствуешь себя комфортно и счастлив, то всё становится проще.
«Барселона» развивается. Я не ждал, что приеду, и в первом сезоне всё будет хорошо. Это процесс, который требует времени и терпения», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.
34-летний Левандовски ранее выступал за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию». В «Барселону» он перешёл летом 2022 года. За 17 матчей Роберт забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 31 октября 2022
-
14:11
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:22
-
13:15
-
13:13
-
13:10
-
13:01
-
13:00
-
12:55
-
12:53
-
12:45
-
12:30
-
12:30
-
12:24
-
12:21
-
12:10
-
12:06
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:28
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:13
-
11:06
-
11:03
-
11:03
-
11:00