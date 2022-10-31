Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб сборной России полностью укомплектован
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб национальной команды полностью укомплектован.
«Укомплектован ли тренерский штаб сборной России? Полностью», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, сменив на посту наставника национальной команды Станислава Черчесова. В тренерский штаб сборной, помимо Карпина, входят Николай Писарев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.
Напомним, сборная России отстранена от международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА. 17 ноября 2022 года команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Таджикистана.
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