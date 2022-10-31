Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб сборной России полностью укомплектован

Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб сборной России полностью укомплектован
Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб национальной команды полностью укомплектован.

«Укомплектован ли тренерский штаб сборной России? Полностью», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, сменив на посту наставника национальной команды Станислава Черчесова. В тренерский штаб сборной, помимо Карпина, входят Николай Писарев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

Напомним, сборная России отстранена от международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА. 17 ноября 2022 года команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Таджикистана.

Что известно о новом сопернике сборной России? Эта азиатская команда ещё хуже Кыргызстана Что известно о новом сопернике сборной России? Эта азиатская команда ещё хуже Кыргызстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022