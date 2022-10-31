Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб сборной России полностью укомплектован

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб национальной команды полностью укомплектован.

«Укомплектован ли тренерский штаб сборной России? Полностью», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, сменив на посту наставника национальной команды Станислава Черчесова. В тренерский штаб сборной, помимо Карпина, входят Николай Писарев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

Напомним, сборная России отстранена от международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА. 17 ноября 2022 года команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Таджикистана.