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Игрок сборной Таджикистана: негативно отношусь к бану России. Смотрю все матчи их сборной

Игрок сборной Таджикистана: негативно отношусь к бану России. Смотрю все матчи их сборной
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Защитник сборной Таджикистана Зоир Джурабоев заявил, что считает решение отстранить Россию от международных турниров несправедливым. Футболист признался, что смотрит все матчи российской сборной. Напомним, 17 ноября Таджикистан встретится с Россией в товарищеском матче.

«Что думаю о сборной России? Это очень хорошая команда. Думаю, что Россия находится на уровне лучших сборных Азии – Японии и Южной Кореи. Если не брать легионеров, то лидерами сборной России я считаю Джикию, Сафонова, Баринова. Ещё Смолова, если его вызовут, в хорошей форме Чалов.

Россия играла с Кыргызстаном? Я, кстати, смотрел тот матч и вообще смотрю все матчи сборной России. Почему такие соперники, думаю, всем понятно: из-за политической ситуации. Считаю, что для сборной Таджикистана это отличная возможность сыграть с сильным соперником, показать себя. За этой игрой будут следить в России и странах СНГ: Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане.

Как отношусь к отстранению российских спорстменов? Конечно, отношусь отрицательно, потому что они не имеют никого отношения к политике. Это несправедливо по отношении к спортсменам, — приводит слова Джурабоева Metaratings.

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