Игрок сборной Таджикистана: негативно отношусь к бану России. Смотрю все матчи их сборной

Защитник сборной Таджикистана Зоир Джурабоев заявил, что считает решение отстранить Россию от международных турниров несправедливым. Футболист признался, что смотрит все матчи российской сборной. Напомним, 17 ноября Таджикистан встретится с Россией в товарищеском матче.
«Что думаю о сборной России? Это очень хорошая команда. Думаю, что Россия находится на уровне лучших сборных Азии – Японии и Южной Кореи. Если не брать легионеров, то лидерами сборной России я считаю Джикию, Сафонова, Баринова. Ещё Смолова, если его вызовут, в хорошей форме Чалов.
Россия играла с Кыргызстаном? Я, кстати, смотрел тот матч и вообще смотрю все матчи сборной России. Почему такие соперники, думаю, всем понятно: из-за политической ситуации. Считаю, что для сборной Таджикистана это отличная возможность сыграть с сильным соперником, показать себя. За этой игрой будут следить в России и странах СНГ: Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане.
Как отношусь к отстранению российских спорстменов? Конечно, отношусь отрицательно, потому что они не имеют никого отношения к политике. Это несправедливо по отношении к спортсменам, — приводит слова Джурабоева Metaratings.
- 31 октября 2022
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