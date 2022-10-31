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Юран оценил признание Миранчука и Головина лучшими игроками матчей «Торино» и «Монако»

Юран оценил признание Миранчука и Головина лучшими игроками матчей «Торино» и «Монако»
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Известный футбольный тренер Сергей Юран оценил выступление российских полузащитников «Торино» и «Монако» Алексея Миранчука и Александра Головина.

«Это всегда приятно, когда наши парни в Европе на ведущих ролях. Я смотрел концовку «Торино» с «Миланом»: Миранчука убрали только в концовке матча — это говорит о многом. Когда доверяют полностью, это здорово. То, что Головин забивает и находится на ведущих ролях, всегда приятно.

Чемпионат Франции чуть послабее итальянского, но они играют и их признают лучшими. Я в Европе выступал во многих странах, и чтобы признали лучшим иностранца — это нужно заслужить», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полузащитник «Торино» Миранчук забил победный гол в игре с «Миланом» в итальянской Серии A (2:1). Головин отметился голом в игре «Монако» с «Анже» (2:0). Оба футболиста были признаны лучшими игроками своих матчей по версии WhoScored.

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