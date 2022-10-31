Волков: «Краснодар» созрел для борьбы за медали РПЛ

Защитник «Краснодара» Сергей Волков считает, что его команда уже готова к борьбе за призовые места в Российской Премьер-Лиге. Футболист заявил, что если бы удалось избежать необязательных потерь очков, то «быки» уже соревновались бы с «Зенитом» за первую строчку в турнирной таблице.

«Я считаю, мы могли бы быть намного выше в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), зацепи победу в играх с «Крыльями Советов». Обидно было терять очки во встречах с «Ахматом» и «Ростовом». Если бы зацепили эти игры, другой накал страстей был бы с «Зенитом». Разница была бы всего три очка, и победитель выходил бы на первое место.



Я думаю, что мы уже созрели для борьбы за медали. Мы уже давно вместе, наиграли связи. Вернулись легионеры, которые добавили позиционную игру, понимание, опыт. Я думаю, мы можем бороться за медали», – сказал Волков Metaratings.ru.

Напомним, «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда набрала 24 очка в 15 матчах. Возглавляет таблицу «Зенит», в активе которого 39 очков.