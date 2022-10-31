Ромелу Лукаку получил вторую травму за два месяца. Он пропустит игру с «Баварией» в ЛЧ

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку получил мышечное повреждение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Эта травма стала для бельгийского форварда «нерадзурри» второй за последние два месяца. Из-за предыдущей травмы подколенного сухожилия Лукаку пропустил 57 дней, за это время «Интер» провёл 12 матчей. Новое повреждение не позволит нападающему принять участие в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», который состоится завтра, 1 ноября. Впрочем, турнирного значения эта встреча не имеет. Сообщается, что Лукаку должен успеть восстановиться к старту чемпионата мира по футболу в Катаре, который стартует 20 ноября.
Лукаку вернулся в «Интер» в летнее трансферное окно из «Челси», в который был продан миланским клубом годом ранее, на правах аренды. После возвращения бельгиец сыграл в пяти матчах, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
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