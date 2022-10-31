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Футбольный союз Боснии объявил об отмене товарищеского матча со сборной России 19 ноября

Футбольный союз Боснии объявил об отмене товарищеского матча со сборной России 19 ноября
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Футбольный союз Боснии и Герцеговины на своём официальном сайте объявил об отмене товарищеского матча со сборной России. Игра должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, сборная России планировала провести товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины. Футбольные федерации договорились между собой, однако боснийские футболисты стали протестовать против решения своей федерации сыграть с россиянами. В частности, лидеры и ветераны сборной Боснии Миралем Пьянич и Эдин Джеко заявили о нежелании ехать в Россию.

Недавно стало известно, что 17 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Игра состоится в Душанбе. Предполагается, что на ноябрьских сборах команда Валерия Карпина сыграет две контрольные встречи.

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