Комментатор Дурасов: со стороны Гогниева не было оскорблений. Он не переходил черту

Футбольный комментатор Сергей Дурасов заявил, что главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев не произносил оскорблений в адрес журналиста.

«Если бы был повод для извинений со стороны клуба или Спартака Артуровича, уверен, их бы мне принесли. Но поскольку его не было, то и смысла в таких разговорах нет. Это тот случай, когда все всё прекрасно понимают. Не знаю, что чувствовал Гогниев после нашего общения в подтрибунных помещениях, но никаких оскорблений с его стороны не было. Посмотрите, когда «Химки» в последний раз выигрывали — но Спартак Артурович ни разу не переходил черту. Да, реагировал горячо и эмоционально, но за это я с детства и люблю российский футбол и всё то, что его окружает. Даже рад, что теперь стал маленькой частью этого мира», — приводит слова Дурасова «РИА Новости Спорт».

Напомним, во время перерыва матча «Химок» с московским «Динамо» (1:6) ранее удалённый наставник подмосковной команды поучаствовал в разговоре с комментатором Дурасовым на повышенных тонах. «Химки» принесли извинения за поведение Гогниева.