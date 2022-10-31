Агент Жиго: Самуэль очень привязан к «Спартаку» и Москве. Возможно, однажды он вернётся

Мохаммед Беншенафи, агент французского защитника «Марселя» Самуэля Жиго, рассказал, что футболист может вернуться в московский «Спартак» в будущем.

«Возможно, однажды Жиго вернётся в «Спартак», потому что Самуэль очень привязан к клубу и Москве. Мы не знаем будущего. Сейчас он очень счастлив в «Марселе», всё идет очень хорошо.



Самуэль следит за всеми результатами «Спартака». Он всегда на связи с игроками команды, и у него очень хорошие отношения с болельщиками красно-белых», — цитирует представителя игрока Metaratings.ru.

Жиго перешёл в «Марсель» зимой 2022 года, отыграв в «Спартаке» в аренде до конца прошлого чемпионата. Всего за московский клуб француз провёл 110 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять голевых передач.

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