В Боснии заявили, что матч с Россией будет сыгран в будущем

Президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Желькович заявил, что товарищеский матч со сборной России обязательно будет сыгран в будущем.

«Проведение этого товарищеского матча перенесено на будущее», — цитирует Жельковича официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Ранее стало известно, что Босния отказалась от товарищеского матча со сборной России, который был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Изначально футбольные федерации стран договорились между собой, однако боснийские футболисты стали протестовать против решения своей федерации сыграть с россиянами. В частности, лидеры и ветераны сборной Боснии Миралем Пьянич и Эдин Джеко заявили о нежелании ехать в Россию.