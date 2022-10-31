Эрик тен Хаг назвал трансферные цели «Манчестер Юнайтед» на январь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что в зимнее трансферное окно команда постарается подписать двух крайних защитников.

«Нам нужны два хороших крайних защитника на оба фланга, потому что впереди нас ждёт много игр», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

52-летний тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» перед стартом сезона. Под его руководством английская команда провела 17 матчей, в которых одержала 11 побед, дважды сыграла вничью и четырежды проиграла. Манкунианцы идут на пятой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги и занимают второе место в группе Лиги Европы следом за «Реалом Сосьедад».

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