«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 55 млн за Браима Диаса

«Манчестер Юнайтед» интересуется 23-летним полузащитником «Милана» Браимом Диасом, выступающим за команду на правах аренды из мадридского «Реала». За бывшего футболиста «Манчестер Сити» манкунианцы готовы выложить € 55 млн. Об этом сообщает El Nacional.

Соглашение между Браимом Диасом и «Миланом» истекает в конце сезона. У итальянской команды есть опция выкупа игрока за € 22 млн, однако «Реал» может перевыкупить контракт футболиста за € 30 млн. Сообщалось, что испанский клуб рассматривает Диаса в качестве замены для Марко Асенсио, чей контракт истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Диас в 14 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал результативную передачу.

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