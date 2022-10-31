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Созин: России не было смысла играть со вторым составом Боснии. Лучше с теми, кто хочет

Созин: России не было смысла играть со вторым составом Боснии. Лучше с теми, кто хочет
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал отмену товарищеского матча сборной России с командой Боснии и Герцоговины.

«Сейчас сборной России неважно, с кем играть. Важно, чтобы сборная играла в принципе. Отказ Боснии был ожидаем: ведущие игроки у них играют в европейских клубах, а слова про спорт вне политики – лишь красивые слова. Это, к сожалению, не так. Играть со вторым составом Боснии не было смысла, поэтому мы лучше сыграем с теми, кто к этому готов. Так что не могу сказать, что я удивился или расстроился, потому что главное – команда все равно соберётся», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее футбольный союз Боснии и Герцоговины объявил об отмене товарищеского матча со сборной нашей страны. Встреча должна была состояться 19 октября.

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