Маслов: на ЧМ буду болеть за Англию. Смотрел много документалок про «Лидс» и «Ман Сити»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал, какую сборную планирует поддерживать на грядущем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«На чемпионате мира буду болеть за Англию. Мне очень нравится этот футбольный дух, атмосфера, маленькие стадиончики. Я смотрел много документалок: про «Лидс», «Ман Сити», «Тоттенхэм».



У Саутгейта и сборной Англии непростой год? Да, но у кого он выдался простым?» — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная Англии по футболу сыграет в группе B с командами Ирана, США и Уэльса. Матчи пройдут 21, 25 и 29 ноября соответственно.

Напомним, сборная России не примет участия в турнире ввиду отстранения по решению УЕФА и ФИФА.

Бразильский фанат Томер Савойя на ЧМ-2018 в России: