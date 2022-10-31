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Российский тренер исполнил зажигательный танец после матча Второй лиги. Видео

Российский тренер исполнил зажигательный танец после матча Второй лиги. Видео
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Главный тренер «Электрона» Сергей Вехтев исполнил яркий и зажигательный танец в раздевалке своей команды после победы в матче Второй лиги с клубом «Ядро». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Великого Новгорода.

Видео опубликовано в официальном телеграм-канале Второй лиги.

Напомним, игра 19-го тура Второй лиги сезона-2022/2023 «Ядро» — «Электрон» состоялась вчера, 30 октября. Матч завершился победой гостей благодаря голам Даниила Коновалова (43-я минута) и Линара Мухаметшина (77-я минута).

Команды замыкают турнирную таблицу своей группы Второй лиги. «Ядро» набрало 11 очков и занимает 11-е место в таблице, «Электрон» (13) — на 10-й строчке. Лидирует в первенстве «Ленинградец», который набрал 44 очка.

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