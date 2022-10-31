Ребров: уверен, у Зобнина впереди много лет и игр во благо «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, сейчас занимающий административный пост в клубе, прокомментировал достижение Романа Зобнина — полузащитник провёл 200 матчей в составе красно-белых.
«Когда сыграешь столько же игр, как я, тогда и поговорим!», «Следующий матч будет 133-м для меня, и я тебя обгоню», «Когда поиграешь в «Спартаке» с моё, обсудим». Это наши диалоги с Зобой в прошлом.
Вчера Рома провёл 200-й матч за наш клуб и после игры подарил мне футболку. Приятно, что говорить?! Но при этом спросил, не ревную ли я, что он настолько обогнал меня по количеству матчей. Ответ был: «По годам тебе ещё долго».
На самом деле, я очень рад за Зобу и за то, что он с каждым годом всё больше берёт на себя роль лидера в раздевалке и на поле. Уверен, вторая сотня — даже не середина. Впереди много лет и игр во благо», — написал Ребров в своём телеграм-канале.
- 31 октября 2022
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