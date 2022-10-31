Украина попросила ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира

Исполнительный комитет Футбольной ассоциации Украины обратился в Международную футбольную ассоциацию (ФИФА) с просьбой запретить Ирану участвовать в чемпионате мира. Об этом сообщает Sky Sports.



Украинская сторона утверждает, что Иран поставляет оружие России, а также нарушает статьи 3 и 4 устава ФИФА, которые обязывают участников организации уважать права человека и бороться с дискриминацией.

Напомним, ранее группа иранских футболистов и футбольных деятелей потребовали от ФИФА отстранить национальную команду Ирана от ЧМ-2022. Ранее посол постоянного представительства Доминики при ООН призвал президента ФИФА Джанни Инфантино заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира в Катаре. Мундиаль начнётся 20 ноября.