Чернов поздравил Романа Зобнина с 200-м матчем за «Спартак»
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Защитник «Спартака» Никита Чернов поздравил своего одноклубника полузащитника Романа Зобнина с 200-м матчем в составе московской команды.
«Рому Зобнина знаю ещё со времён молодёжной сборной. Как доброго, отзывчивого, всегда готового помочь. И как прекрасного футболиста. 200 игр за «Спартак» – это статус, но даже с ним Рома остаётся доброжелательным и порядочным парнем. Рад за тебя, Зоба», — написал Чернов в своём телеграм-канале.
Роман Зобнин в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги выходил на поле во всех 15 матчах. Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. 30 октября в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» московский «Спартак» одержал победу со счётом 1:0.
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