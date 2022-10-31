Мостовой: если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в «Википедии» читает о Мостовом

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в которых она напомнила ему об отсутствии тренерского опыта.

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«Я понятия не имею, кто это в футбольном мире. Какое отношение она имеет к футболу? О её высказываниях я узнаю только благодаря журналистам. А на роль тренера я, в отличие от многих, никогда особо не лез…

При чём здесь вообще хомяки и футбол? Если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в «Википедии» читает о Мостовом. В людях я всегда ищу хорошее, а плохое они сами покажут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Рассказов с юмором ответил на вопрос о контракте со «Спартаком»: