Мостовой: если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в «Википедии» читает о Мостовом
Поделиться
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в которых она напомнила ему об отсутствии тренерского опыта.
Новость по теме«Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила». Салихова ответила на критику Мостового
«Я понятия не имею, кто это в футбольном мире. Какое отношение она имеет к футболу? О её высказываниях я узнаю только благодаря журналистам. А на роль тренера я, в отличие от многих, никогда особо не лез…
При чём здесь вообще хомяки и футбол? Если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в «Википедии» читает о Мостовом. В людях я всегда ищу хорошее, а плохое они сами покажут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Рассказов с юмором ответил на вопрос о контракте со «Спартаком»:
Комментарии
- 31 октября 2022
-
18:41
-
18:40
-
18:39
-
18:34
-
18:33
-
18:20
-
18:18
-
18:15
-
18:11
-
17:56
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:20
-
17:14
-
17:00
-
16:50
-
16:33
-
16:31
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:31
-
15:12
-
15:09
-
15:06
-
15:00
Партнерский контент