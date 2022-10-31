Созин: состав России должен быть основным. Если нас завтра разбанят — должны быть готовы

Футбольный эксперт Андрей Созин выразил мнение, что в товарищеских матчах должен быть задействован основной состав сборной России.



«Конечно, повторюсь, что я поддерживаю проведение сборной России товарищеских игр, команда должна собираться. Но это не должно быть так, как было в прошлый раз. Состав сборной должен быть основным, если с нас завтра снимут бан – мы должны быть готовы. Сейчас не время наигрывать состав на перспективу или кого-то там проверять. Просматривать игроков тренер должен в матчах РПЛ, а за сборную эти лучшие должны играть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее РФС объявил о проведении товарищеской встречи сборных России и Таджикистана. Игра состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе.