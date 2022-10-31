Созин: состав России должен быть основным. Если нас завтра разбанят — должны быть готовы

Футбольный эксперт Андрей Созин выразил мнение, что в товарищеских матчах должен быть задействован основной состав сборной России.
«Конечно, повторюсь, что я поддерживаю проведение сборной России товарищеских игр, команда должна собираться. Но это не должно быть так, как было в прошлый раз. Состав сборной должен быть основным, если с нас завтра снимут бан – мы должны быть готовы. Сейчас не время наигрывать состав на перспективу или кого-то там проверять. Просматривать игроков тренер должен в матчах РПЛ, а за сборную эти лучшие должны играть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее РФС объявил о проведении товарищеской встречи сборных России и Таджикистана. Игра состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе.
- 31 октября 2022
-
18:41
-
18:40
-
18:39
-
18:34
-
18:33
-
18:20
-
18:18
-
18:15
-
18:11
-
17:56
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:20
-
17:14
-
17:00
-
16:50
-
16:33
-
16:31
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:31
-
15:12
-
15:09
-
15:06
-
15:00