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Нагельсман: для меня не было неожиданностью, что «Интер» опередил «Барселону» в ЛЧ

Нагельсман: для меня не было неожиданностью, что «Интер» опередил «Барселону» в ЛЧ
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером».

«Завтра у нас будет ротация, потому что некоторые футболисты устали. Мы хотим одержать победу, и у нас впереди ещё важные матчи в Бундеслиге. У других игроков будет шанс проявить себя в матче с «Интером». Взять 18 очков в группе было бы очень хорошо.

У «Интера» очень хорошая команда, как и у «Барселоны». Но всё решили детали. В этом турнире за ошибки приходится платить. У «Интера» сильные игроки, отличная команда. Поэтому для меня не было неожиданностью то, что итальянский клуб опередил «Барселону», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

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