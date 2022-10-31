Газзаев рассказал, игрока какой команды считает лучшим по итогам первой части сезона РПЛ

Известный тренер Валерий Газзаев поделился мнением о лучшем футболисте первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Сейчас сложно сказать, кто лучший игрок. Наверняка это будет игрок из «Зенита», потому что команда блестяще провела первый круг, показывает хороший уровень в национальном чемпионате.

Высокий уровень показывают зенитовские легионеры, которые являются примером для всех остальных, кто играет в других клубах. В этом отношении очень хороший результат», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лидером Российской Премьер-Лиги после 15 туров является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (32) и ЦСКА (29).