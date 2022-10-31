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Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате страны

Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате страны
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил рекорд клуба по числу побед в чемпионате страны. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги петербуржцы обыграли «Краснодар».

Для Семака эта победа стала 92-й на посту главного тренера действующих чемпионов страны. Для достижения этой отметки специалисту понадобилось 136 матчей. На втором месте по этому показатель Юрий Морозов: он одержал 91 победу в 237 играх. Павлу Садырину для одержания 76 побед понадобилось провести 182 встречи.

Подопечные Сергея Семака не потерпели ни одного поражения в первом круге РПЛ. «Зенит» одержал 12 побед, а также трижды сыграл вничью. Санкт-петербургский клуб набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице, на семь очков опережая «Спартак».

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