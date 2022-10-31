Тен Хаг рассказал о планах «Манчестер Юнайтед» на время зимних сборов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о планах клуба на время зимних сборов в конце ноября и первой половине декабря, когда в это время будет проводиться чемпионат мира в Катаре.

«Странный сезон. Всё не так, как обычно, потому что у нас чемпионат мира, но с нами останутся некоторые игроки. Мы должны тренировать их в течение этих шести недель, должны дать им правильную программу, чтобы они оставались на правильном уровне физической подготовки, но также находились в правильной форме и способными поддерживать командный стиль.

Мы составили программу, чтобы сделать это максимально оптимально. Итак, мы будем тренироваться в Кэррингтоне около недели, а потом у нас будет небольшой перерыв. После этого мы потренируемся и поедем в Испанию на сборы, где будем находиться в течение недели.



Там мы сможем потренироваться как следует. Нас ждут хорошие соперники, так что сможем получить игровую практику. Потом мы вернёмся, готовые ко второму этапу сезона, который будет длиннее и дольше, чем обычно», — приводит слова тен Хага официальный сайт манкунианцев.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: