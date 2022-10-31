90min: Месси не будет спешить с решением о своём будущем

Будущее форварда «ПСЖ» Лионеля Месси находится в подвешенном состоянии в связи с возможными слухами, а также истекающим летом 2023 года контрактом с парижским клубом. Как сообщает 90min, аргентинец не будет спешить с решением о продолжении своей карьеры, чтобы взвесить все «за» и «против».
В последнее время появилось множество слухов о том, что Месси может вернуться в «Барселону» уже в зимнее трансферное окно, которое откроется в начале января. Однако сам аргентинец в данный момент полностью сосредоточен на предстоящем чемпионате мира в Катаре, который начнётся уже менее чем через месяц. Считается, что любое решение будет принято аргентинцем лишь после окончания турнира.
Однако возвращение в «Барселону» в любом случае остаётся в подвешенном состоянии. У Месси до сих пор остались претензии и к клубу, и к президенту Жоану Лапорте, который во многом и пытается вернуть бывшую звезду обратно в каталонский клуб.
Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне:
- 31 октября 2022
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