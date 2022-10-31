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Валерий Газзаев: «Зенит» очень уверенно идёт к пятому подряд титулу в РПЛ

Валерий Газзаев: «Зенит» очень уверенно идёт к пятому подряд титулу в РПЛ
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Известный тренер Валерий Газзаев поделился мнением о выступлениях «Зенита» в первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«У «Зенита» 44 забито и пять пропущено — это выдающийся результат по первому кругу. Семь очков отрыв от второго места — «Зенит» очень уверенно идёт к пятому подряд титулу в РПЛ», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» завоевал четыре чемпионства Российской Премьер-Лиги подряд. В нынешнем сезоне после 15 туров сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны по футболу. Санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков. В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (32) и ЦСКА (29).

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