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Прямая трансляция матча «Докса» — «Арис». Кокорин выйдет в стартовом составе

Прямая трансляция матча «Докса» — «Арис». Кокорин выйдет в стартовом составе
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Сегодня, 31 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Кипра. «Арис» будет на выезде играть с командой «Докса».

По информации «Чемпионата», российский форвард «Ариса» Александр Кокорин начнёт матч в стартовом составе команды. Встреча «Ариса» и «Доксы» начнётся в 20:00 мск.

Прямая трансляция матча доступна на «Чемпионате».

На данный момент «Арис» после восьми встреч занимает вторую строчку турнирной таблицы Кипра, набрав 18 очков. Команда отстаёт от лидера чемпионата, «Пафоса», на пять очков, имея игру в запасе. «Докса» расположилась на 12-м месте, в активе команды семь очков.

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