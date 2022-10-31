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Представитель Оздоева: в Турции нет никакой русофобии. Здесь любят людей

Представитель Оздоева: в Турции нет никакой русофобии. Здесь любят людей
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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, отметил, что ни он, ни его клиент не сталкивались с русофобией в Турции.

«В Турции нет никакой русофобии. Сам живу здесь третий год: ничего не замечаю, а Оздоев — тем более. Здесь любят людей любой национальности. Везде дружелюбные отношения: на улице, в команде, да на футбольном поле в матче с другими соперниками», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» этим летом на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита», в котором провёл четыре сезона. В текущем сезоне российский полузащитник провёл 10 матчей в турецкой футбольной Суперлиге, в которых отметился двумя результативными передачами.

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