Представитель Оздоева: в Турции нет никакой русофобии. Здесь любят людей

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, отметил, что ни он, ни его клиент не сталкивались с русофобией в Турции.
«В Турции нет никакой русофобии. Сам живу здесь третий год: ничего не замечаю, а Оздоев — тем более. Здесь любят людей любой национальности. Везде дружелюбные отношения: на улице, в команде, да на футбольном поле в матче с другими соперниками», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» этим летом на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита», в котором провёл четыре сезона. В текущем сезоне российский полузащитник провёл 10 матчей в турецкой футбольной Суперлиге, в которых отметился двумя результативными передачами.
- 31 октября 2022
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:45
-
19:38
-
19:33
-
19:20
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:04
-
18:47
-
18:41
-
18:40
-
18:39
-
18:34
-
18:33
-
18:20
-
18:18
-
18:15
-
18:11
-
17:56
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:20
-
17:14
-
17:00
-
16:50
-
16:33
-
16:31
-
16:30