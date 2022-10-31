Юран: Чалов и Соболев претендуют на лучших игроков РПЛ по окончании первой части сезона

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран выделил двух нападающих, которые, по его мнению, могут поспорить за звание лучшего футболиста первого круга Российской Премьер-Лиги — Фёдора Чалова из ЦСКА и Александра Соболева из «Спартака».

«Сложно назвать лучшего игрока. В первом круге здорово выглядел Чалов. Для нападающего самое главное забивать, а он забивает. Можно выделить Соболева. В последних играх он не забил, но как сам нападающий в прошлом я видел его запредельное желание забить. У него есть спортивная злость.



Между ними можно выбирать, потому что они тянут клубы. Чалов и Соболев претендуют на лучших игроков РПЛ по окончании первой части сезона», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.