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Юран: Чалов и Соболев претендуют на лучших игроков РПЛ по окончании первой части сезона

Юран: Чалов и Соболев претендуют на лучших игроков РПЛ по окончании первой части сезона
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран выделил двух нападающих, которые, по его мнению, могут поспорить за звание лучшего футболиста первого круга Российской Премьер-Лиги — Фёдора Чалова из ЦСКА и Александра Соболева из «Спартака».

«Сложно назвать лучшего игрока. В первом круге здорово выглядел Чалов. Для нападающего самое главное забивать, а он забивает. Можно выделить Соболева. В последних играх он не забил, но как сам нападающий в прошлом я видел его запредельное желание забить. У него есть спортивная злость.

Между ними можно выбирать, потому что они тянут клубы. Чалов и Соболев претендуют на лучших игроков РПЛ по окончании первой части сезона», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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