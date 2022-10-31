«Барселону» зимой может пополнить форвард «Атланты Юнайтед» Мартинес

«Барселона» имеет проблемы с атакующей линией, так как, кроме форварда Роберта Левандовского, у главного тренера Хави нет равноценной замены, а Мемфис Депай может покинуть команду уже этой зимой. Как сообщает Sport.es, каталонский клуб может обратиться к услугам 29-летнего венесуэльского нападающего «Атланты Юнайтед» Хосефа Мартинеса, который с 1 января будет доступен в качестве свободного агента.

Причиной, по которой Мартинес покинет свою команду, является конфликт с главным тренером команды Гонсало Пинедой. В связи с этим руководство клуба сообщило, что игрок будет отпущен сразу после окончания контракта, который истекает 31 декабря.

В этом году форвард провёл за свою команду в МЛС 20 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее Мартинес уже выступал в Европе. С 2011 по 2014 год футболист провёл в Швейцарии, выступая за «Тун» и «Янг Бойз», а с 2014-го по 2017-й – в Италии, надевая футболку «Торино».

Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией»:

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