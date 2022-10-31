Стало известно, когда Михаил Галактионов возглавит «Локомотив»

Об уходе главного тренера «Пари Нижний Новгород» Михаила Галактионова из нижегородского клуба в «Локомотив» будет объявлено после матча 17-го тура между «Пари НН» и «Ахматом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Галактионов должен был возглавить «Локомотив» раньше, но в итоге стороны решили перенести это на ноябрь. 11 ноября тренер проведёт свой последний матч на посту «Пари НН» и возглавит «Локомотив», — добавил источник «Чемпионата».

Таким образом, первым матчем для Галактионова на посту главного тренера железнодорожников станет встреча с «Пари НН» в Кубке России. После 15 туров красно-зелёные располагаются на 14-м месте в Российской Премьер-Лиге. Нижегородцы (13) — на 12-й строчке.