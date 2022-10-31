Антон Зиньковский отреагировал на возможный переход Сергея Пиняева в «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о возможном переходе хавбека «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.
«Видел новости, будто Пиняев общался со мной и с Черновым: спрашивал — как дела в «Спартаке» и можно ли переходить. Я не понимаю, откуда берутся такие слухи. Вообще ничего такого не обсуждали. Пиняев — молодец и хороший футболист. Достоин делать шаги вперёд в будущем. Будем наблюдать», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил два гола. «Крылья Советов» набрали 17 очков в 15 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (32) — на втором месте.
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