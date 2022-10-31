Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В. Овчинников: Салихова должна понять — футболу без неё лучше. Пускай занимается бутиками

В. Овчинников: Салихова должна понять — футболу без неё лучше. Пускай занимается бутиками
Комментарии

Известный российский футбольный тренер Валерий Овчинников отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в которых она раскритиковала Александра Мостового.

«Зарема должна понять — футболу без неё лучше. Пускай займётся бутиками, как это делают хорошие женщины. Но только не футболом. Она должна помнить, что любая женщина на корабле — беда в море. Так и она появляется в футболе — и там чистая беда.

Столько слов до её появления в «Спартаке» никогда не было. Хорошая и красивая женщина, но не надо ей футболом заниматься. Даже говорить о нём не надо. Иначе получается, что у нас Зарема — звезда номер один в футболе», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Мостовой: если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в «Википедии» читает о Мостовом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022