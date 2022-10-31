Российский тренер в Европе: в прошлом году цистерна газа стоила € 1800, а сейчас — € 3900

Бывший футболист «Зенита» и сборной Люксембурга Михаил Зарицкий рассказал об энергетическом кризисе в Европе.

«Энергетический кризис ощущается. Цены ужасные. Мы сейчас заполняли цистерну газа для своего частного дома, отапливаемся им. В прошлом году это стоило € 1800, а сейчас – € 3900. Более чем в два раза дороже!» — сказал Зарицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Во время игровой карьеры Михаил выступал за «Зенит», мёнхенгладбахскую «Боруссию», «Фортуну», а также люксембургские клубы «Авенир», «Мертциг» и «Хобшайд». Также с 1998 по 2001 год Зарицкий вызывался в сборную Люксембурга. На данный момент Зарицкий занимается тренерской деятельностью в Люксембурге.

Полностью интервью с Михаилом Зарицким читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.