Российский тренер в Европе: в прошлом году цистерна газа стоила € 1800, а сейчас — € 3900
Поделиться
Бывший футболист «Зенита» и сборной Люксембурга Михаил Зарицкий рассказал об энергетическом кризисе в Европе.
«Энергетический кризис ощущается. Цены ужасные. Мы сейчас заполняли цистерну газа для своего частного дома, отапливаемся им. В прошлом году это стоило € 1800, а сейчас – € 3900. Более чем в два раза дороже!» — сказал Зарицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Во время игровой карьеры Михаил выступал за «Зенит», мёнхенгладбахскую «Боруссию», «Фортуну», а также люксембургские клубы «Авенир», «Мертциг» и «Хобшайд». Также с 1998 по 2001 год Зарицкий вызывался в сборную Люксембурга. На данный момент Зарицкий занимается тренерской деятельностью в Люксембурге.
Полностью интервью с Михаилом Зарицким читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Комментарии
- 31 октября 2022
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:58
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:27
-
22:25
-
22:20
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
21:10
-
21:03
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:40
-
20:34
-
20:23
-
20:23
-
20:00
Партнерский контент