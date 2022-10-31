«Нужно приложить усилие». Д'Амико — о шансах Миранчука заиграть в топ-клубе Серии А

Итальянский футбольный агент Андреа Д'Амико поделился мнением об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, а также рассказал о шансах хавбека заиграть в топ-клубе Серии А.
«Миранчук играл в этом сезоне немного, но когда выходил на поле, то очень эффективно использовал каждый свой шанс. То же самое у него было и в «Аталанте», где Гасперини не доверял ему место в стартовом составе. Мне кажется, что Миранчук – яркий футболист с хорошей техникой, один из лучших российских футболистов прямо сейчас.
Способен ли Алексей заиграть в топ-клубе Серии А? Талант у него есть, нужно приложить усилие», — приводит слова Д'Амико издание Metaratings.
В текущем сезоне Миранчук провёл за «Торино» шесть матчей в итальянской Серии А. На счету полузащитника два гола и одна результативная передача.
Спаллетти принес на пресс-конференцию две розы:
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