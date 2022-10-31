Агент Языджи подтвердил, что в 2019 году игроком интересовалось «Динамо»

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, ныне выступающего за «Трабзонспор», подтвердил, что в 2019 году интерес к футболисту проявляло московское «Динамо».



«Да, «Динамо» действительно вело переговоры о переходе Юсуфа. Но 2019 год в прошлом. Сейчас мы смотрим в 2023-й. В любом случае я думаю, что, если бы сейчас ему поступило предложение из России, он был бы не против его рассмотреть», — приводит слова Чебеджи Metaratings.



Напомним, Языджи играл за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2021/2022. Турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне и забил восемь голов. С 2017 года Языджи вызывается в национальную команду Турции.