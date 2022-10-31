«Арбитры не понимают, что делают». Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Локо» — ЦСКА

Футбольный арбитр Игорь Федотов подробно прокомментировал судейство Артёма Любимова в дерби между «Локомотивом» и ЦСКА, которое завершилось победой армейцев — 1:0.
«На 28-й минуте Любимов пропустил момент с Бариновым, когда тот выпрыгнул с выставленным локтем. Это жёлтая карточка за грубую игру и штрафной удар.
Затем на 39-й минуте Любимов не показал вторую жёлтую Зайнутдинову. И если в моменте с Бариновым даже не был зафиксирован фол, то здесь арбитр дал свисток. Вопрос: почему во втором случае такое решение? Если это попадание по лицу, то это жёлтая. VAR не мог вмешиваться, и правильно сделал Чистяков, что предоставил возможность Любимову разгребать самому.
После этого Любимов ещё не показал жёлтую карточку за срыв перспективной атаки в центре поля. Ну и ключевой эпизод на 89-й минуте — отмена гола ЦСКА и жёлтая карточка. Но если ты не удаляешь Зайнутдинова, то почему показываешь жёлтую Ушакову? Потому что забили гол и позвали на VAR! Именно об этом я и говорю: арбитры не принимают самостоятельных решений. Они не понимают, что делают, и это беда!
Вернёмся к отменённому голу. Ушаков, когда бежал, выставил руку в сторону, и он должен был понимать, что это попытка блокировать Баринова. Тот даже кровь показал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 31 октября 2022
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