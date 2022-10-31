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Хвича Кварацхелия как Лана Дель Рей. 125-й выпуск подкаста

Хвича Кварацхелия как Лана Дель Рей. 125-й выпуск подкаста
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Очередной футбольный уикенд в Европе завершён. «Чемпионат» предлагает обсудить наиболее яркие события минувшего тура топ-чемпионатов в нашем традиционном подкасте.

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Кирилл делится впечатлениями о матче «Ман Сити» с «Лестером» (больше о «Лестере»)

Гриша объясняет, почему «Ньюкаслу» позволили сделать шесть замен по ходу матча — впервые в истории АПЛ.

Тайм-коды:

01:55 – «МЮ» снова с Роналду и Магуайром
19:01 – Поттер перемудрил с составом «Челси»
28:08 – «Ливерпуль» поплыл, но не трогайте Клоппа!
37:31 – Что случилось с «Реалом»?
45:20 – Косяк Ульрайха, статистика Мане и польза от Шупо-Мотинга
54:51 – Роль Месси сегодня и вероятность ухода в будущем
01:03:51 – Скандальные пенальти «Актобе» и лидерство Хвичи

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