Хвича Кварацхелия как Лана Дель Рей. 125-й выпуск подкаста

Очередной футбольный уикенд в Европе завершён. «Чемпионат» предлагает обсудить наиболее яркие события минувшего тура топ-чемпионатов в нашем традиционном подкасте.

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Телеграм-канал Гриши



Кирилл делится впечатлениями о матче «Ман Сити» с «Лестером» (больше о «Лестере»)



Гриша объясняет, почему «Ньюкаслу» позволили сделать шесть замен по ходу матча — впервые в истории АПЛ.

Тайм-коды:



01:55 – «МЮ» снова с Роналду и Магуайром

19:01 – Поттер перемудрил с составом «Челси»

28:08 – «Ливерпуль» поплыл, но не трогайте Клоппа!

37:31 – Что случилось с «Реалом»?

45:20 – Косяк Ульрайха, статистика Мане и польза от Шупо-Мотинга

54:51 – Роль Месси сегодня и вероятность ухода в будущем

01:03:51 – Скандальные пенальти «Актобе» и лидерство Хвичи

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