Федотов: игрок «Химок» чудом не сломал Лаксальту челюсть, и даже жёлтую не показали

Российский арбитр Игорь Федотов разобрал ошибки в работе Яна Бобровского, который судил матч между московским «Динамо» и «Химками». Матч завершился победой подопечных Славиши Йокановича — 6:1.

«На 15-й минуте Бобровский пропустил очевиднейший фол со стороны Боженова и даже не показал ему жёлтую карточку. Я бы здесь вообще говорил о красной, потому что игрок «Химок» сделал движение локтем в сторону Лаксальта и чудом не сломал ему челюсть.



16-я минута — ещё один очевидный момент, и раньше Бобровский неоднократно за такое наказывал. Защитник «Динамо» блокировал соперника, но ничего не последовало. То есть для Бобровского эта блокировка ничего не значит. А надо было показать жёлтую карточку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.