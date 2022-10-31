Камоцци отреагировал на новость, что сборная Италии может заменить Тунис на ЧМ-2022

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость, что сборная Италии может заменить Тунис на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
«Я наверняка был бы счастлив, если бы сборная Италии сыграла на чемпионате мира. Но у нас был групповой этап, чтобы туда попасть. Я как любитель футбола не могу согласиться с тем, что сборная Италии может сыграть на чемпионате мира без регулярной квалификации.
Мы проиграли заслуженно. Только наша вина, что мы не едем в Катар», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее посол постоянного представительства Доминики при ООН призвал президента ФИФА Джанни Инфантино заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира в Катаре.
- 31 октября 2022
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