Арбитр Федотов: Фролов убил себя как личность, как судью. После такого надо заканчивать

Российский арбитр Игорь Федотов раскритиковал работу судьи Антона Фролова в матче между «Сочи» и «Уралом» (2:2), а также Яна Бобровского, который заведовал системой VAR.

«На VAR находился Бобровский, и он просто втоптал человека, который не работал семь туров. Куда смотрел департамент, когда назначал такого помощника для Фролова? Нужен был любой опытный арбитр, но только не Бобровский. Фролов — это человек, который продолжает игру, находясь в идеальной позиции, но, оказавшись перед монитором, перестаёт верить своим глазам. Этот арбитр сам себя убил как личность, как судью. После такого надо заканчивать.



Пенальти в ворота «Урала» назначен неверно. Фролов изначально принял правильное решение, и VAR не имел права вмешиваться, как и в случае со вторым 11-метровым. Но в итоге арбитру показали эпизод на мониторе: игрок «Урала» выпрыгнул, рука находилась в естественном положении, движения локтем не было, близкое расстояние от бьющего. Что ещё нужно?



69-я минута — неверно назначенный пенальти уже в ворота «Сочи». Фролов добежал, куда надо, развёл руки, его позвали на VAR, и он назначил 11-метровый. То есть судья находился в пяти метрах и не увидел, что произошло? Зачем он тогда нужен? Так можно любого болванчика поставить — добеги, куда нужно, а VAR за тебя решит», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.