Представитель Оздоева — о Турции: ощущение, будто попали в СССР — везде русские

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, поделился впечатлениями о Турции.

«В Турции дружелюбное отношение к россиянам. Турки — очень дружелюбные. Нет никакой агрессии.



Клуб выделяет определённые деньги на аренду жилья, а футболист сам выбирает квартиру и её местоположение, чтобы она находилась не очень далеко от тренировочной базы. Семья Магомеда в Турции: ребёнок пошёл в русскую школу. Здорово, что тут очень много русскоязычных жителей — выходцев из Советского Союза. Такое впечатление, будто попали в СССР. На каждом углу и в любой сфере деятельности встречаешь русскоязычного человека», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.