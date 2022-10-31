Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Оздоева — о Турции: ощущение, будто попали в СССР — везде русские

Представитель Оздоева — о Турции: ощущение, будто попали в СССР — везде русские
Комментарии

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, поделился впечатлениями о Турции.

«В Турции дружелюбное отношение к россиянам. Турки — очень дружелюбные. Нет никакой агрессии.

Клуб выделяет определённые деньги на аренду жилья, а футболист сам выбирает квартиру и её местоположение, чтобы она находилась не очень далеко от тренировочной базы. Семья Магомеда в Турции: ребёнок пошёл в русскую школу. Здорово, что тут очень много русскоязычных жителей — выходцев из Советского Союза. Такое впечатление, будто попали в СССР. На каждом углу и в любой сфере деятельности встречаешь русскоязычного человека», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Представитель Оздоева: в Турции нет никакой русофобии. Здесь любят людей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022