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«Арис» на выезде обыграл «Доксу». Кокорин не забил пенальти

«Арис» на выезде обыграл «Доксу». Кокорин не забил пенальти
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Сегодня, 31 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Кипра. «Арис» на выезде сыграл с командой «Докса». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На девятой минуте счёт открыл Кароль Струски, однако вскоре игроки хозяев сравняли счёт после подачи со штрафного. Российский нападающий гостей Александр Кокорин не реализовал пенальти на 52-й минуте матча. На 50-й минуте игрок «Доксы» сыграл рукой на линии ворот, пытаясь спасти ворота от гола, за это арбитр назначил 11-метровый удар, который не смог реализовать Кокорин. Вскоре команда Алексея Шпилевского вышла вперёд. Отличился Франц Брорссон.

«Арис» после девяти встреч занимает вторую строчку турнирной таблицы Кипра, набрав 21 очко. Команда отстаёт от лидера чемпионата, «Пафоса», на два очка. «Докса» расположилась на 12-м месте, в активе команды семь очков.

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