Стало известно расписание пятого и шестого раунда Кубка России

Стало известно расписание матчей пятого и шестого раунда Фонбет Кубка России. Всего на групповом этапе команды Российской Премьер-Лиги проводят шесть игр.
5-й тур.
«Факел» — «Зенит», 16 ноября. Начало матча – в 18:00.
«Урал» — ЦСКА, 22 ноября. Начало матча – в 15:00.
«Химки» — «Пари НН», 22 ноября. Начало матча – в 17:30.
«Ахмат» — «Сочи», 22 ноября. Начало матча – в 20:00.
«Оренбург» — «Ростов», 23 ноября. Начало матча – в 14:00.
«Ахмат» — «Динамо». Начало матча – в 16:00.
«Крылья Советов» — «Спартак». Начало матча – в 18:00.
«Краснодар» — «Локомотив». Начало матча – в 20:00.
6-й тур.
«Сочи» — ЦСКА, 26 ноября. Начало матча – в 16:00.
«Торпедо» — «Урал», 26 ноября. Начало матча – в 16:00.
«Ростов» — «Ахмат», 27 ноября. Начало матча – в 14:00.
«Динамо» — «Оренбург», 27 ноября. Начало матча – в 14:00.
«Крылья Советов» — «Факел», 27 ноября. Начало матча – в 16:00.
«Зенит» — «Спартак», 27 ноября. Начало матча – в 16:00.
«Краснодар» — «Химки», 27 ноября. Начало матча – в 19:00.
«Локомотив» — «Пари НН», 27 ноября. Начало матча – в 19:00.
- 31 октября 2022
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