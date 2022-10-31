Стало известно расписание пятого и шестого раунда Кубка России

Стало известно расписание матчей пятого и шестого раунда Фонбет Кубка России. Всего на групповом этапе команды Российской Премьер-Лиги проводят шесть игр.

5-й тур.

«Факел» — «Зенит», 16 ноября. Начало матча – в 18:00.

«Урал» — ЦСКА, 22 ноября. Начало матча – в 15:00.

«Химки» — «Пари НН», 22 ноября. Начало матча – в 17:30.

«Ахмат» — «Сочи», 22 ноября. Начало матча – в 20:00.

«Оренбург» — «Ростов», 23 ноября. Начало матча – в 14:00.

«Ахмат» — «Динамо». Начало матча – в 16:00.

«Крылья Советов» — «Спартак». Начало матча – в 18:00.

«Краснодар» — «Локомотив». Начало матча – в 20:00.



6-й тур.

«Сочи» — ЦСКА, 26 ноября. Начало матча – в 16:00.



«Торпедо» — «Урал», 26 ноября. Начало матча – в 16:00.

«Ростов» — «Ахмат», 27 ноября. Начало матча – в 14:00.



«Динамо» — «Оренбург», 27 ноября. Начало матча – в 14:00.

«Крылья Советов» — «Факел», 27 ноября. Начало матча – в 16:00.



«Зенит» — «Спартак», 27 ноября. Начало матча – в 16:00.

«Краснодар» — «Химки», 27 ноября. Начало матча – в 19:00.



«Локомотив» — «Пари НН», 27 ноября. Начало матча – в 19:00.