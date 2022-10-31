Хави: «Барса» выиграет титулы в 2023 году. Нужно только подождать, чтобы увидеть варианты

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о результатах команды по ходу сезона в испанской Ла Лиге, а также выразил надежду на перспективы команды в следующем году.

«Барса» — это американские горки эмоций. Мы сыграли вничью с «Райо Вальекано», и наши дела были не так хороши, а затем мы выиграли у «Реала Сосьедад», и всё было фантастически. Мы провели отличные матчи с «Вильярреалом» и «Атлетиком», а с «Валенсией» заслуживали забить победный гол гораздо раньше. Нам не нужно терять свою идентичность, чего бы это ни стоило.

Мы должны настаивать и не должны колебаться. Мы в Лиге Европы, и мы идём по правильному пути. Титулы будут выиграны в 2023 году, нужно только подождать и увидеть, какие у нас есть варианты. Мы пытались бороться в Лиге чемпионов, но нам это не удалось. В прошлом году мы не показывали своего уровня, но сделали это сейчас. Но это лишь один маленький шаг. Возможно, меньший, чем мы ожидали, но мы должны набраться терпения и продолжать работать», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

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