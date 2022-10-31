Павел Маслов: первый круг для «Спартака» могу описать двумя словами — тяжёлая работа

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о выступлениях московской команды в первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Первый круг для «Спартака» могу описать двумя словами — тяжёлая работа. Шли от игры к игре: старались прибавлять и сохранять то, что получается. По-другому никак не могу назвать», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Спартак» в 15 матчах набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39). В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде с «Сочи». Встреча состоится 5 ноября.