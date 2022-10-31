Павел Маслов: первый круг для «Спартака» могу описать двумя словами — тяжёлая работа
Поделиться
Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о выступлениях московской команды в первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«Первый круг для «Спартака» могу описать двумя словами — тяжёлая работа. Шли от игры к игре: старались прибавлять и сохранять то, что получается. По-другому никак не могу назвать», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Московский «Спартак» в 15 матчах набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39). В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде с «Сочи». Встреча состоится 5 ноября.
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
00:41
-
00:39
-
00:23
-
00:22
-
00:11
- 31 октября 2022
-
23:55
-
23:41
-
23:40
-
23:34
-
23:30
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:58
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:27
-
22:25
-
22:20
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:10
Партнерский контент