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Александр Мостовой назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ

Александр Мостовой назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о лучшем игроке первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Для меня тройка лучших в РПЛ сейчас — это Промес, Малком и Вендел. На первое место я поставлю Промеса, исходя из статистики, зная, как он решает в команде. В «Зените» решает ряд игроков — могут забить многие.

Промес здесь один кандидат, который решает всё, даже на фоне забивного Соболева. От Промеса многое зависит. Он выдаёт лучший сезон, поэтому вот такой выбор», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Лидером Российской Премьер-Лиги после 15 туров является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (32) и ЦСКА (29).

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