Александр Мостовой назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о лучшем игроке первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«Для меня тройка лучших в РПЛ сейчас — это Промес, Малком и Вендел. На первое место я поставлю Промеса, исходя из статистики, зная, как он решает в команде. В «Зените» решает ряд игроков — могут забить многие.
Промес здесь один кандидат, который решает всё, даже на фоне забивного Соболева. От Промеса многое зависит. Он выдаёт лучший сезон, поэтому вот такой выбор», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Лидером Российской Премьер-Лиги после 15 туров является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (32) и ЦСКА (29).
- 1 ноября 2022
-
00:41
-
00:39
-
00:23
-
00:22
-
00:11
- 31 октября 2022
-
23:55
-
23:41
-
23:40
-
23:34
-
23:30
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:58
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:27
-
22:25
-
22:20
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:10