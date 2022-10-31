«Мы ничего не исключаем». Хави — о возможных трансферах «Барселоны» в январе

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал риск получения его игроками травмы в преддверии чемпионата мира в Катаре, а также высказался о потенциальных подписаниях каталонского клуба в зимнее трансферное окно.

«Всегда есть риск получить травму, но я сказал игрокам, чтобы они ни о чём таком не думали. Лично мне было бы лучше, если бы я играл в каждом матче. Они ведь могут получить травму перед чемпионатом мира уже в расположении сборной. Мы должны выкладываться на сто процентов в каждом матче.

Трансферы? Ещё рано об этом говорить. Осталось три матча, а затем полтора месяца на планирование зимнего трансферного окна. Мы сядем с президентом и спортивным руководством и посмотрим, сможем ли мы подписать контракт с новичками. Так что мы ничего не исключаем», — цитирует Хави издание Mundo Deportivo.

Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией»:

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